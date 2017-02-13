Antalya'da tarihi düğmeli ev yandı

Büyükalan Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıllık olduğu bildirilen İbrahim Yıldız’a ait ahşap düğmeli evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

YANARAK ÇÖKTÜ

Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi. Alevlerin sardığı tarihi ev, ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak çöktü.

Rüzgarın şiddetli olması nedeni ile yangının başka evlere sıçramaması için Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile evin duvarları yıkıldı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı.

EV 30 YILDIR BOŞ

Büyükalan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Değirmenci, evin 30 yıldır boş olduğunu ve sahibinin İstanbul’da yaşadığını, elektrik tesisatının bağlı olmadığını söyledi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.