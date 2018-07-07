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Antalya'da tarlalar halı açtı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde renklerinin pastelleşmesi için tarlalara serilen yüzlerce halı, güneş ışınlarının yakıcı etkisiyle bambaşka bir renk alıyor.

DHA | 07.07.2018 - 11:36..
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Antalya'nın 'kuzey yıldızı' olarak anılan Döşemealtı ilçesi, temmuz ayının gelmesiyle halı tarlasına dönüşüyor.

Nem oranının kent merkezine göre düşük, güneş ışınlarının daha yakıcı olması nedeniyle halılar, renklerinin pastelleşmesi için tarlalara seriliyor.

EN AZ 1 AY BEKLETİLİYOR

Yüzlerce el ve makine dokuması halı ile kilim, önce steril havuzlarda yıkanıyor. Temizlenen halı ve kilimler, onlarca dekarlık alanda 1 aydan 3 aya kadar bekletiliyor.

Antalya'da tarlalar halı açtı

Halılar daha sonra Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve İran, Afganistan'a ihraç ediliyor. Birbirinden özel motiflerde süslenmiş halılar, pastelleşen yeni renkleriyle göz kamaştırıyor.

3 AY BEKLETİLENLER OLUYOR

Halı tarlasında yıllardan beri çalışan ve ekip başı olan Ayşe Akbaba (49), halıların temmuz ayı ile ilçelerine gelmeye başladığını, ortalama 3 ay burada kaldığını belirtti. Akbaba, halı ve kilimlerin tüccar vasıtasıyla kendilerine ulaştığını anlattı. Yaşadıkları bölgenin sıcağının daha yakıcı olması ve düz alanlara sahip olması nedeniyle bu işlem için Döşemealtı'nın tercih edildiğini dile getiren Akbaba, "Halılar bize ilk geldiğinde önce yıkanır. Bir süre dolaplarda bekletilen halıların tozu alınır. Ardından güneşe çıkarıyoruz. Yeterince güneşte bekletildikten sonra, yeniden tozu alınıp yıkanıyor." dedi.

Antalya'da tarlalar halı açtı

KADINLAR VE GENÇLER ÇALIŞIYOR

Halı tarlalarında genelde kadınlar ve liseli erkek öğrenciler çalışıyor. Günlük 60 liralık yevmiyelerle saat 08.00'de güneşin altında başlayan mesai, saat 17.00'ye kadar sürüyor.

Antalya'da tarlalar halı açtı

Kadınlar genelde halıları temizlerken, gençler de seriyor. Kadınlardan Hatice Havutçu Orman, halıların tüylerini kestiklerini söyledi. Yaz bitene kadar burada çalıştıklarını kaydeden Orman, “Kazandığımız parayı ailece harcıyoruz. Bu paranın değeri bir başka oluyor. Sıcağın altında kazandığımız paranın bereketi daha fazla." dedi.

Antalya'da tarlalar halı açtı



Antalya'da tarlalar halı açtı



Antalya'da tarlalar halı açtı



Antalya'da tarlalar halı açtı

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