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Antalya'da trafik güvenliği toplantısına ilgi olmadı

Antalya'da 'Turizmde Trafik Güvenliği' toplantısına şoförler yerine sadece dernek başkanı katıldı.

06.06.2017 - 23:28
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Antalya'da trafik güvenliği toplantısına ilgi olmadı

Antalya’yı 2017 yılında ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerin huzurlu ve güvenli ortamda seyahat edebilmelerini temin etmek, geçmiş yıllarda turizm taşımacılığı üzerinde yaşanan olumsuzluklara neden olan trafik kazalarını en aza indirebilmek adına etkin çözümler üreterek alınan tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla ’Turizmde Trafik Güvenliği’ toplantısı organize edildi.

SADECE TURİZM ŞOFÖRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI KATILDI

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde Trafikten Sorumlu Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer ve ekibinin sunum için geldiği toplantıya, yalnızca Turizm Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kayabaşı katıldı.

800 ŞOFÖR BEKLENİYORDU

Duyarsızlığa tepki gösteren Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Gencer, "Birkaç gün öncesinden aranarak TÜRSAB üzerinden bütün firmalara ulaşıldı. Bu firmalarda çalışan 800 şoförün katılacağı söyleniyordu. Ancak hiç katılım olmadı. Öğleden önce düzenlenen toplantıya ise sadece 22 yönetici katıldı. Kimse çıkıp sorunlardan söz etmesin" dedi.

Gencer, ekibiyle birlikte toplantıdan ayrılırken Turizm Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kayabaşı da toplantı salonundan ayrıldı.

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