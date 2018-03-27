Antalya'da tur teknesi kayalıklara çarptı

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda 25 yolcusuyla tura çıkan tekne, 45 dakikalık geziyi tamamladıktan sonra dönüşe geçti.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Yat limanı girişine gelen tekneyi manevrayla limana yanaştırmak isteyen kaptan, iddiaya göre, bir anda kontrolü yitirdi.

Tekne, ön kısmından kayalıklara çarptı. Teknede kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin yat limanındaki botları olaya müdahale etti.

YARALI YOK

Bot yardımıyla tekne geri çekilirken bazı vatandaşlar ve tekne sahipleri de kayalıklar üzerinden tekneyi iterek kurtarmaya çalıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, teknede herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.