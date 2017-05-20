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Antalya'da turistler için 45 tonluk tank batırıldı

Antalya'da dalış turizmine katkı sağlaması için TSK'dan temin edilen 45 tonluk tank, Kaş ilçesinde 5 metre derinliğe batırıldı.

20.05.2017 - 17:17
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ASD

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk 1960 model tank, Kaş Limanı'nda 5 metre derinliğe batırıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, turizm sektörünün çeşitlenmesi ve dalış turizminin gelişmesi çalışmaları kapsamında TSK'ya ait tank, Kaş Limanı'nda 5 metre derinliğe batırıldı. Hava koşullarının uygun olması halinde tankın ilerleyen günlerde Güvercin Adası mevkisine taşınarak, 20 metre derinliğe indirileceği bildirildi.

VALİ DE DALDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da dalış gerçekleştirerek, tankı sualtında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Karaloğlu, tank projesinin, turizmi 4 mevsime yayma çalışmalarının önemli bir halkası olduğunu belirtti.

Antalya'da turistler için 45 tonluk tank batırıldı

Karaloğlu, Antalya'da karadakilerin yanı sıra denizin altında da birçok güzellik bulunduğuna işaret ederek, böyle etkinliklerle kentteki su altı konusunda farkındalık sağlamak istediklerini bildirdi.

Antalya'daki bu potansiyelin değerlendirilmesini hedeflediklerini aktaran Karaloğlu, "Türkiye özellikle bu alanda rakiplerine ciddi bir fark yaratabilir. İnanıyorum ki bu proje, Kaş'ın pozitif gelişimine önemli katkı sağlayacak. Turizm Antalya'da dört mevsim devam edecek. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, projeye destek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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