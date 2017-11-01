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Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest

Türk bayrağını asıldığı yerden alıp üstüne basan M.K. ile Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.11.2017 - 13:57
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını alıp, yere atarak, bayrağın üzerine basan kişilerin görüntüsü olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İKİSİ DE YAKALANDI

İş yerini gören güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Yıldız Mahallesi'nde oturduğunu tespit etti.

HAKLARINDA YAPILAN İŞLEMLER

Ekipler, nişanlı oldukları öğrenilen 31 yaşındaki Ç.K. ile 33 yaşındaki M.K.'yı gözaltına aldı. M.K. hakkında 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama', Ç.K. hakkında ise sosyal medyadan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan işlem yapıldı.

Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, M.K.'nın asılı bulunduğu yerden aldığı bayrağı ayağıyla çiğnediği, kamerayı görünce de bayrağı tekrar yerine asmaya çalıştığı görülüyor.

Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest


Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest

Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest

Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest

Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest

Antalya'da Türk bayrağının üzerine basan çift serbest

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