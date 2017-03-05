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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

05.03.2017 - 09:34
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3 AYRI EVE BASKIN

Ekipler merkezdeki 11 öğrencinin uyuşturucu maddeyi A.R.K, F.A, İ.H.S, M.S.A. C,B, F.A, ve A.S'den temin ettiklerini iddia etmesi üzerine Kuzdere, Yeni ve Merkez mahallelerinde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, uyuşturucu madde içmek için kullanılan iki pet şişe, iki ayrı saksı içerisinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden İ.H.S, M.S. ve A.C.B. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde yetiştirmek ve satmak" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin yakınları adliye çıkışında görev yapan gazetecilere saldırdı.

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