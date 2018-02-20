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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manavgat'ta, polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin bulunması üzerine gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

İHA | 20.02.2018 - 17:28..
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Demokrasi Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 5 kişi yere yatırılmak suretiyle arama yapıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 5 gram eroin, 5 adet madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan hap, 1 adet enjektör ve 90 TL para ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.B. (18), M.T. (18), M.Ç. (19), A.N. (33), B.E. (33) isimli şahıslar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

3  ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden S.B., M.T. ve M.Ç. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve bulundurma” suçundan işlem yapılarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

A.N. ve B.E. ise “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti” suçlarından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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