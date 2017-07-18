Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik'e bağlı Çakallık Mahallesi Tallık mevkiinde kargılar içerisinde ekilmiş daha sonra da kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ile dişi Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.

600 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Jandarma KOM Şube'ye bağlı özel eğitimli arama köpekleri 'Çıtır' ve 'Karbon'un da getirildiği operasyonda bölgede arama yapan ekipler 7 ayrı noktada kurumaya bırakılmış boyları 1-3 metre arasında değişen toplam 600 kilo kubar esrar ve dişi hintkeneviri bitkisi ele geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda esrar maddelerini sulama amaçlı su boruları ve su motoruyla bir bidon akaryakıt da bulundu. Esrar maddelerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğiyle ilgili soruşturma sürüyor.