taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.911
USD
3,5269
EURO
4,0763
ALTIN
140,60
PETR
49,2700

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Serik İlçesi'nde jandarmanın özel eğitimli köpeklerle yaptığı aramada 600 kilogram esrar ve hint keneviri ele geçirildi.

18.07.2017 - 16:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik'e bağlı Çakallık Mahallesi Tallık mevkiinde kargılar içerisinde ekilmiş daha sonra da kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ile dişi Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.

600 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Jandarma KOM Şube'ye bağlı özel eğitimli arama köpekleri 'Çıtır' ve 'Karbon'un da getirildiği operasyonda bölgede arama yapan ekipler 7 ayrı noktada kurumaya bırakılmış boyları 1-3 metre arasında değişen toplam 600 kilo kubar esrar ve dişi hintkeneviri bitkisi ele geçirdi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda esrar maddelerini sulama amaçlı su boruları ve su motoruyla bir bidon akaryakıt da bulundu. Esrar maddelerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğiyle ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Evine yüzerek gitti para alıp yüzerek poğaça almaya döndü
Şişli'de çok sayıda evi su bastı. Bahçeye dolan su nedeniyle bir genç evine yüzerek girdi.
II. Dünya Savaşından kalma uçak bulundu
Yunanistan açıklarında Amerikan yapımı Martin Baltimore tipi bir bombardıman uçağı tespit edildi.
İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
Atalay Filiz'in sağlığı yerindedir raporuna itiraz
3 cinayet ve Resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılanan "Seri Katil" Atalay Filiz'in yargılanmasına devam edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

552
İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

160
Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

124
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

111
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

74
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

33
CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

395
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM