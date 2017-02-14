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Antalya'da vize süresi dolan 2 kadın gözaltında

Antalya'da vize süresi dolduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

14.02.2017 - 10:30
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde Tosmur Mahallesi’ndeki bir otelde yaptığı denetimlerde otelin hamamında çalışan ve vize süresinin dolduğu tespit edilen 36 yaşındaki Endonezyalı Kasih Lovind R.’yi gözaltına aldı.

Ayrıca aynı ekipler, gece saatlerinde Saray Mahallesi’nde devriye gezdiği sırada yaya olarak yürüyen 35 yaşındaki Nataııla S. isimli yabancı uyruklu kadının şüphe üzerine pasaportunu incelemesinin ardından vize süresinin dolduğu tespit ederek gözaltına aldı.

İKİSİ DE SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyette ifadeleri alınan 2 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'da vize süresi dolan 2 kadın gözaltında

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