Antalya'da vurgun yiyen Rus turist öldü

Kemer ilçesi’nde tatil yapan 52 yaşındaki Nikolay Kamvokovich, bir dalış okulunun teknesiyle denize açıldı. Kıyıya 1 kilometre uzaktaki Paris 2 batığına eğitmenler eşliğinde dalan Rus turist, suyun altında vurgun yedi.
HAYATA TUTUNAMADI
Denizden dalgıçlar tarafından çıkartılan Kamvokovich, Kemer marinaya götürüldü. Sağlık ekiplerinin marinada ilk müdahaleyi yaptığı Rus turistin kalbinin durduğu tespit edildi. Kemer Yaşam Hastanesi’nde tekrar hayata döndürülen Kamvokovich, Antalya Yaşam Hastanesi’ne sevk edildi ancak kalbi tekrar duran Kamvokovich, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamvokovich’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.