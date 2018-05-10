Antalya'da vurgun yiyen Rus turist öldü

Dilenci ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta memuru, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, dilenciye linç girişiminde bulundu.

Türkiye'nin ilk tatil köyü olan İzmir Çeşmealtı’ndaki Fransız Tatil köyü, Türklere ilk kez bu konseptte tatil yapabilme imkanı sunmuştu. Yabancı turistler zaten istediği gibi girebiliyordu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi musluğunu açmayan özel ve kamu bankalarına dert yanmış ve karşılarında kendisini bulacaklarını söylemişti. Ziraat Bankası ve Halk Bank faizleri düşüren ilk bankalar oldu.

1 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

2 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

3 Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye "Farklı aday tarifleri yapılıyordu ama siz çıktınız" dediği öğrenildi.

4 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

5 Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı Siyasetten tamamen silinmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmayan CHP Lideri, milletvekilliğini de riske atmadı.

6 İsrail'den İran'a yeni tehdit İsrail ordusunun Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar, şimdilik sona erdi. Ordudan yapılan açıklamada İran'a daha fazla gerginlik çıkartmaması, yoksa karşılığının verileceği konusunda çağrı yaptı.