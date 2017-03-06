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Antalya'da yabancı gelinlerden gözleme yarışması

Antalya Manavgat'ta yabancı gelinlere yönelik 'Elinin Hamuru ile Bükme Yapsana' yarışması düzenlendi.

06.03.2017 - 19:58
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Antalya'nın Manavgat Belediyesi, Manavgat Kültür Yaşam Derneği (MAYDER) ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ilçede gözleme yarışması yapıldı.

Antalya'da yabancı gelinlerden gözleme yarışması

YABANCI GELİNLER EN İYİ GÖZLEME İÇİN YARIŞTI

Etkinlikte, Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancı kadınlar en iyi bükmeyi yapmak için yarıştı. 10 kişinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri, yarışmacıların yaptığı bükmelere not verdi.

Yabancı gelinler en iyi gözlemeyi yapmak için yarıştı VİDEO

Antalya'da yabancı gelinlerden gözleme yarışması

BİRİNCİ UKRAYNALI PAVLENKO OLDU

Yarışmanın birincisi Ukrayna asıllı Julia Pavlenko oldu. Yapılan bükmeler ise etkinliğe katılan yarışmacılara ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca küçük çocukların halat yarışı ve çuval yarışması keyifli anlar yaşattı.

Antalya'da yabancı gelinlerden gözleme yarışması

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