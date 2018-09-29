Kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede de etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
YAĞMURA DENİZDE YAKALANDILAR
Denizde serinleyen yerli ve yabancı turistler, aniden bastıran yağmur nedeniyle kaldıkları otellere girmek zorunda kaldı.
Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı yerlerin yanı sıra otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu da yaşandı.
Antalya'da yağmur etkili oldu VİDEO
SU BASKINI UYARISI
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri aralıklarla devam edecek yağış nedeniyle vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.