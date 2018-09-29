Kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede de etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YAĞMURA DENİZDE YAKALANDILAR

Denizde serinleyen yerli ve yabancı turistler, aniden bastıran yağmur nedeniyle kaldıkları otellere girmek zorunda kaldı.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı yerlerin yanı sıra otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu da yaşandı.

Antalya'da yağmur etkili oldu VİDEO

SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri aralıklarla devam edecek yağış nedeniyle vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.