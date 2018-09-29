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Antalya'da yağmur etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tropik fırtınadan etkileneceğini duyurduğu Antalya, yoğun yağışın etkisi altına girdi.

DHA | 29.09.2018 - 17:10..
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Kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede de etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YAĞMURA DENİZDE YAKALANDILAR

Denizde serinleyen yerli ve yabancı turistler, aniden bastıran yağmur nedeniyle kaldıkları otellere girmek zorunda kaldı.

Antalya'da yağmur etkili oldu

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı yerlerin yanı sıra otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu da yaşandı.

Antalya'da yağmur etkili oldu VİDEO

Antalya'da yağmur etkili oldu

SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri aralıklarla devam edecek yağış nedeniyle vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

Antalya'da yağmur etkili oldu

Antalya'da yağmur etkili oldu

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