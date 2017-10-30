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Antalya'da yakalanan dolandırıcı polisleri tebrik etti

8 yıldır aranan Sinan Güzel kod adlı dolandırıcı Antalya'da yakayı ele verdi.

30.10.2017 - 08:19
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19 ayrı dolandırıcılık olayından 8 yıldır aranan T.Ü, kurbanlarına kendisini Sinan Güzel olarak tanıyordu. Son olarak Afyonkarahisar'dan çağırdığı kişiden 2 bin TL alıp ortalıktan kayboldu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Aksu İlçe Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıyı yakaladı.

Antalya'da yakalanan dolandırıcı polisleri tebrik etti

POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

T.Ü'nün ilçe sınırları içinde bir birahanede olduğu duyumunu alan polis, operasyon düzenledi. Operasyonda T.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. T.Ü'nün kendisini yakalayan polise, "Beni nasıl buldunuz çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dediği ortaya çıktı.

19 AYRI OLAYDAN ARANIYORDU

Şüphelinin üzerinde Sinan Güzel adına basılmış çok sayıda kartvizit bulundu. Sağlık kontrolü sonrasında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen T.Ü'nün, Türkiye genelinde 19 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı ayrıca 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

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