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Antalya'da yardımlaşma şöleni

Türk Hava Yolları ve Türk Kızılayı 190 ülkeden yardım gönüllülerini Antalya’da buluşturuyor.

31.10.2017 - 16:01
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Türk Kızılayı’nın ev sahipliğinde 190 ülkeden Kızılay-Kızılhaç dernek başkanları ve delegelerinin katılacağı Yasal Toplantılar, Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda Antalya’da gerçekleştirilecek.

Türk Kızılayı ve Türk Hava Yolları, Somali ve Arakan’daki insani yardım çalışmalarında da işbirliği yapmaya devam edecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde, dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu Yasal Toplantıları 5-11 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık bir basın toplantısı düzenledi.

Antalya'da yardımlaşma şöleni

İLKER AYCI: THY YILLARDIR AFRİKA'DA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTÜYOR

Düzenlenen basın toplantısında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, ''Afrika’nın bir numaralı uluslararası taşıyıcısı olarak, kıtayla ilişkilerimiz yalnızca insani yardım misyonlarıyla sınırlı değil. Türk Hava Yolları yıllardır Afrika’nın pek çok ülkesinde geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Bu projeler ile 10 binlerce insana gıda yardımı ulaştırıldı.

Antalya'da yardımlaşma şöleni

SOMALİ HALKINA DESTEK

Yetimhane ve okullar başta olmak üzere, güneş ve enerji panelleri kurulması, sağlık ocakları restorasyonu yürüttüğümüz önemli projelerden bazıları. Türk Hava Yolları, bu yıl Somali’ye sosyal medya fenomenleri tarafından başlatılan yardım çağrısına ilk duyduğu anda kulak vermiş, Somali halkına kargo uçağımız ile birlikte gıda ve erzak takviyesi ulaştırmak üzere #LoveArmyForSomalia adlı küresel kampanyaya tüm çalışanlarımızla birlikte destek olmuştuk. Birincisi Mart, ikincisi Ağustos ayında olmak üzere iki kargo uçağını yardımlarla dolu olarak Somali’ye gönderdik.

Antalya'da yardımlaşma şöleni

"ARAKANLILARA 1.000.000 TL BAĞIŞ TOPLADIK"

Son olarak, Arakan’dan kaçarak Bangladeş’e sığınan mülteciler için Türk Hava Yolları bünyesinde bağış kampanyası başlattık ve bugüne kadar çalışanlarımızın desteği ile 1.000.000 TL bağış topladık. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, 190 ülkeden gelen yardım gönüllülerini Antalya’da bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz'' dedi.

Antalya'da yardımlaşma şöleni

400'E YAKIN İNSANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SEL VE TOPRAK KAYMASINDA İNSANİ YARDIM GÖNDERDİK

Türk Kızılayı’nın insani yardım çalışmalarında en büyük desteğin Türk Hava Yolları’ndan alındığını ve başta Somali ve Arakan olmak üzere birçok insani yardım projesine destek verildiğini belirten Dr. Kerem Kınık, ''Geçtiğimiz Ağustos ayında 400’e yakın insanın ölümüne yol açan sel ve toprak kayması felaketi sebebiyle Sierra Leone’ye Türk Hava Yolları işbirliğiyle insanı yardım malzemesi gönderdik. Şimdi de ev sahipliğini üstlendiğimiz çok önemli bir organizasyonda bizi desteklemeye devam ediyorlar. Sayın M. İlker Aycı’ya bir kez daha teşekkür ediyorum.

Antalya'da yardımlaşma şöleni

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN YANIMIZDA OLMASI GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR

Ülkemizin prestijli markalarından Türk Hava Yolları’nın yanımızda olması gücümüze güç katıyor. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Antalya’da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun genel toplantılarına ev sahipliği yapacağız. 190 ülkeden 1500’e yakın ''good hands'' dediğimiz iyilik elçilerini ülkemizde ağırlayacağız'' açıklamasında bulundu.

THY DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE YARDIMA MUHTAÇ İNSANLARA EL UZATIYOR

Afrika’nın en çok noktasına uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, ülkemizin küresel insani yardımlar konusundaki öncü ve güçlü pozisyonu gereği, gerek kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerekse bilinçli ve özverili çalışanlarının doğrudan yaptıkları nakdi yardımlarla dünyanın her köşesinde yardıma muhtaç insanlara el uzatmakta, Türkiye’nin Bayrak Taşıyıcısı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor.

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