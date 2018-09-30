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Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor

Yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, Antalya Konyaaltı’nda yerli ve yabancılar tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

İHA | 30.09.2018 - 15:23..
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Antalya’da eylül ayının son günü olmasına rağmen hava sıcaklığının 30 derecenin üstünde seyretmesi yerli ve yabancı turistlerin Konyaaltı sahiline akın etmesine sebep oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu plajda bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak yağış uyarıları yapılırken, Antalya’da tatilciler denize girmekten vazgeçmedi.

Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor

"EKİMİN SONUNA KADAR DENİZE GİREBİLİRLER"

Konyaaltı’nda denize giren Bahri Bolat, suyun 20 derece olduğunu belirterek, “Akşamları biraz soğuk olabiliyor, bazen de 20 derecenin altına düşebilir. Ama dalga yönünden normal, su sıcaklığı çok normal. Suda kendimi rahat hissediyorum. Bu havalarda denize girilir. Ekimin sonuna kadar 20 derece kalıyor. Suyu da çok temiz. Herkesin Antalya sahiline gelmesini tavsiye ediyorum. Aksi düşüncelere kapılmadan Ekim’in sonuna kadar denize girebilirler” dedi.

Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor

Suyun çok güzel olduğuna dikkat çeken Bahriye Mamurşahin ise, dün yağmur yağdığında da denize girdiğini belirtti. Mamurşahin, “Bugün de buraya geldik. Hava böyle gitmeye devam ederse Ocak ayında da denize girerim. Hiç korkmasınlar. Deniz çok güzel. Gelip girsinler.” diye konuştu.

Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor

Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor

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