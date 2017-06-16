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Antalya'da yeni bir tropik balık türüne rastlandı

Antalya kıyılarında daha önce görülmemiş bir balık türü görüntülendi.

16.06.2017 - 16:02
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Görünümü nedeniyle sarı kutu balığı adı verilen ve tropik sularda yaşayan zehirli balığın Kızıldeniz üzerinden Türkiye kıyılarına geldiği değerlendiriliyor.

Antalya'da yeni bir tropik balık türüne rastlandı

Kemer ilçesindeki Üç Adalar bölgesinde dalış yapan Yakup Koç, daha önce görmediği bir balık türünün fotoğraflarını çekerek, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu'na gönderdi. Balığın fotoğraflarını inceleyen Doç. Dr. Gökoğlu, balığı Akdeniz'de yaşayan herhangi bir türe benzetemediklerini, tropik sularda yaşayan Kızıldeniz'de de popülasyonu bulunan sarı kutu balığı olduğunu anladıklarını kaydetti.

Antalya'da yeni bir tropik balık türüne rastlandı

LÜBNAN'DAN SONRA ANTALYA'DA

Doç. Dr. Gökoğlu, "Lübnan'da Beyrut Amerikan Üniversitesi'ndeki bir bilim adamı bu balığın ülkesinde görüldüğünü duyurmuştu. Lübnan'dan sonra Antalya'da da görülmesiyle bu balık Akdeniz'de ikinci kez görüntülenmiş oldu. Biz de bu balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü bilimsel bir makale ile dünyaya duyurduk. Bu balık balon balığına benziyor. Dikenimsi yapılar ve bal peteğini andıran oluşumları var. Bu balık zehirli bir toksin üretiyor. Bu toksinden vücudunun dışında bir zırh oluşturuyor ve diğer balıklardan koruyor. İnsanlara zararı yok." dedi.

Antalya'da yeni bir tropik balık türüne rastlandı

KIZILDENİZ'DEN GELEN 60'INCI TÜR

Balığın insanlar tarafından yenilmediğini belirten Doç. Dr. Gökoğlu, sarı kutu balığının Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen 60'ıncı tür olduğunu anlattı. Doç. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:
"Kızıldeniz'den Akdeniz'e balıklar ve karides gibi çeşitli organizmalar girmeye başladı. Bu göçlerde küresel ısınmanın büyük etkisi var. Akdeniz'e dökülen nehirlerin yapısının değişmesi de bu durumu etkiliyor. Akdeniz tropikleşmeye başlıyor. Balığın tam olarak nereden geldiğini tespit etmek mümkün değil, ancak olabilecek en yakın bölgeden gelmiş olsa bile Kemer'e ulaşabilmesi için en az 600 deniz mili yol kat etmesi gerekiyor. Uzun ve zorlu bir yolculuk ile bu balık buraya gelmiş olmalı."

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