Antalya'da yeni ikiz buzağılara evet-hayır ismi verildi

Gazipaşa'ya bağlı Korubaşı Mahallesi'nde seracılık yapan evli oğlu 38 yaşındaki Hasan Salaman ile oturan Fatma Salaman'ın beslediği 'Karakız' adlı ineği ikiz buzağı doğurdu.

BUZAĞILARA EVET VE HAYIR ADINI KOYDU

Salaman ailesi ikisi de dişi olan buzağılara 16 Nisan'da yapılacak referandumdan esinlenerek 'evet' ve 'hayır' adını verdi.

"REFERANDUM SÜRECİNDEN ESİNLENDİK"

Hasan Salaman da "Karakız'ın ikiz doğumu bizleri sevindirdi. Bizler de önümüzdeki referandum sürecinden esinlenerek, ne evetçilere ne hayırcılara kıyak geçerek buzağıların isimlerini 'evet' ve 'hayır' koyduk" diye konuştu. Veteriner hekim kontrolünden geçirilen ikiz buzağıların sağlıklı olduğu belirtildi.