taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Belediye ekipleri kar yağmayan Antalya'nın merkezine, kamyonlarla kar getirerek Antalyalılara yılbaşı öncesi sürpriz yaptı.

DHA | 31.12.2016 - 15:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Toroslardan getirilerek kentin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Hadrianus Kapısı'nın hemen yanındaki parka boşaltılan karı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Bir süre olup biteni anlamaya çalışan Antalyalılar, daha sonra kar tepeciklerinin üzerine çıkarak kartopu oynadı. Kardan adam da yapan 7'den 70'e Antalyalılara, turistler de eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise karı poşetlere doldurarak evlerine götürdü.Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Belediye yetkilileri, amaçlarının Antalyalılara yılbaşı öncesi beyaz eğlenceyi yaşatmak olduğunu, "Haydi Kar Topu Oynayalım" sloganıyla bu yıl ilkini yaptıkları etkinliği gelecek yıllarda da yapmayı planladıklarını söyledi

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

419
Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

58
Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

141
Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

22
2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

21
Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

337
Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM