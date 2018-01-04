taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.052
USD
3,7809
EURO
4,5420
ALTIN
159,66
PETR
67,9100

Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 04.01.2018 - 01:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saat 22:00 sıralarında Manavgat'ta meydana gelen kazada, D-400 karayolunda Antalya istikametine giden Cengiz Kartay’ın idaresindeki 35 PK 579 plakalı yolcu otobüsü, Emre Güler’in kullandığı 07 LRG 09 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazanın şiddetiyle otomobil savrulurken, sürücü Emre Güler ile otomobilde bulunan Ayşegül Ketboğa ve Meltem Gürkan yaralandı. Kazanın, kavşakta çalışmayan sinyalizasyon sebebiyle, otomobilin ana yola kontrolsüz çıkmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü VİDEO


Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Ayşegül Ketboğa hayatını kaybetti

1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, yaralı sürücü Emre Güler, Ayşegül Ketboğa ve Meltem Gürkan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı yolculardan Ayşegül Ketboğa (37) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Meltem Gürkan’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

İlginizi Çekebilir
Konya'da polisten kaçan zanlıları çöp konteyneri durdurdu
Konya'da polisten yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçan hırsızlık şüphelileri, çöp konteynerine çarpınca yakalandı.
Aksaray'da bir araca silahlı saldırı: 2 ölü
Aksaray'da Tuncer Kütük'ün kullandığı araca silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.
Kadıköy'de denize atlayan kadını vatandaşlar kurtardı
Kadıköy sahilinde denize atlayan genç kadını, çevredeki vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen ambulans, genç kadını Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Üsküdar'da koca dehşeti
Karısını takip eden M.A., karısını bir eve girerken gördü. Eşini başka biriyle görüşürken gören M.A, karısı B.A. ve M.Ç.'yi bıçakladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

60
Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

24
Kadıköy'de denize atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Kadıköy'de denize atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

0
Aksaray'da bir araca silahlı saldırı: 2 ölü

Aksaray'da bir araca silahlı saldırı: 2 ölü

1
Londra derbisinde 4 gol var kazanan yok

Londra derbisinde 4 gol var kazanan yok

2
Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

2
Doğu Guta'ya yapılan bombardımanda 20 sivil öldü

Doğu Guta'ya yapılan bombardımanda 20 sivil öldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM