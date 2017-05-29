Antalya'da Yörüklerin yayla yolculuğu başladı

Antalya'da havaların ısınmaya başlamasıyla hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin yaylalara göç yolculuğu başladı.

YAYLA YOLCULUĞU

Önceki yıllarda mayısın ortalarına doğru yaylaya çıkan Yörükler, bu sen kar yağışının fazla olması nedeniyle göçlerine geç başladı.

Bölgede hava sıcaklığının artması sonucu özellikle Akseki ve Manavgat ilçelerine bağlı köylülerden hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin bazıları, küçük ve büyükbaş hayvanlarıyla Göktepe, Çimi, Morca ve Geyran yaylalarına doğru yola çıktı.

EKİM AYINDA DÖNÜYORLAR

Akseki'de uzun zamandır hayvancılık yapan 83 yaşındaki Abdullah Çoban, hayvanların serin havada otlaması gerektiği için yaylalara çıktıklarını bildirdi.

Çoban, "Sıcaklar hayvanlarımızın, beslenme şartları ve yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Yağış da olmayınca alçak kesimlerdeki otlar erken bitti. Yeşil ot ve serin hava için yaylaları tercih ediyoruz." dedi.

Yarı konargöçer bir yaşam süren Yörükler, yaylalarda yaklaşık 5 ay kalıp, ekim ayının ortalarında köylerine geri dönüyor.