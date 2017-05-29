taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.794
USD
3,5810
EURO
4,0045
ALTIN
145,91
PETR
52,2200

Antalya'da Yörüklerin yayla yolculuğu başladı

Yılın yaklaşık 5 ayının yüksek kesimlerdeki yayalarında geçiren Yörükler, büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla yola koyuldu.

29.05.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya'da havaların ısınmaya başlamasıyla hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin yaylalara göç yolculuğu başladı.

YAYLA YOLCULUĞU

Önceki yıllarda mayısın ortalarına doğru yaylaya çıkan Yörükler, bu sen kar yağışının fazla olması nedeniyle göçlerine geç başladı.

Antalya'da Yörüklerin yayla yolculuğu başladı

Bölgede hava sıcaklığının artması sonucu özellikle Akseki ve Manavgat ilçelerine bağlı köylülerden hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin bazıları, küçük ve büyükbaş hayvanlarıyla Göktepe, Çimi, Morca ve Geyran yaylalarına doğru yola çıktı.

EKİM AYINDA DÖNÜYORLAR

Akseki'de uzun zamandır hayvancılık yapan 83 yaşındaki Abdullah Çoban, hayvanların serin havada otlaması gerektiği için yaylalara çıktıklarını bildirdi.

Antalya'da Yörüklerin yayla yolculuğu başladı

Çoban, "Sıcaklar hayvanlarımızın, beslenme şartları ve yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Yağış da olmayınca alçak kesimlerdeki otlar erken bitti. Yeşil ot ve serin hava için yaylaları tercih ediyoruz." dedi.

Yarı konargöçer bir yaşam süren Yörükler, yaylalarda yaklaşık 5 ay kalıp, ekim ayının ortalarında köylerine geri dönüyor.

Antalya'da Yörüklerin yayla yolculuğu başladı

İlginizi Çekebilir
Eyüp'te işlenen 2 cinayetin sır perdesi aralandı
Uğur Can Taşdemir ile Yağmur Güneş'in, Cüneyt Güneş tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlı hakkında müebbet istendi.
Kamyonla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü öldü
İzmir Kiraz'da süt kamyonuyla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü hayatını kaybetti.
Eyüp'te kaza: 1 ölü 1 yaralı
Eyüp'te kontrolden çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybederken beraberindeki yolcu yaralandı.
Çanakkale'de cinayetin altından yasak aşk çıktı
Mehmet Akçalı'nın öldürülmesini şüpheli bulan polis ekipleri, gerçekleri ortaya çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

149
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

89
CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

125
300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

97
Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

132
Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

119
Sınırda yakalanan teröristin son hali

Sınırda yakalanan teröristin son hali

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM