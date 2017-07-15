Antalya'da yüksek nem bunaltıyor

Antalya'da hava sıcaklığı 34 dereceyle mevsim normallerine dönerken, deniz suyu sıcaklığı 29 derece kaydedildi.

NEM BUNALTTI

Sahilleri dolduran yerli ve yabancı tatilciler bu kez nemden bunaldı. Kent sakinleri ise sokağa çıkmamayı tercih etti. Evlerinden çıkanlar da kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Hal böyle olunca cadde ve sokaklar boşaldı.

YÜZDE 73'LERE ÇIKTI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, kentteki nem oranını yüzde 73 olarak açıkladı. Kentin üstünü nem bulutları kapladı. Kepezüstü başta olmak üzere Tünektepe ve Masa Dağı'ndaki seyir teraslarına çıkanlar, nem bulutları nedeniyle kent manzarasını izleyemedi. Özellikle kent merkezinden çıplak gözle görülen dağ ve tepeler de nem bulutları arasında kayboldu.

























