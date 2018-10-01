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Antalya'da yüzme bilmeyen iki çocuk boğuldu

Antalya'da yüzme bilmedikleri halde denize girdikleri ileri sürülen 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 01.10.2018 - 01:36..
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Antalya’nın Alanya'nın Payallar Mahallesi sahilinde 15 ve 14 yaşlarında iki kardeş denizde can verdi.

KARDEŞİ ÇIRPININCA KURTARMAK İSTEDİ

Yüzme bilmemelerine rağmen Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen (15) denize yüzmek için girdi.

Bir süre denizin sığ bölümünde duran kardeşler, bir süre sonra derin yerlere doğru ilerledi. Sahilde bulunan vatandaşların ifadelerine göre dalgaya kapılan kardeşlerden biri çırpınmaya başladı. Diğer kardeşi kurtarmak için yanına gitti.

Antalya'da yüzme bilmeyen iki çocuk boğuldu

İKİSİ DE GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre sonra çırpınan kardeşler gözden kayboldu. Sahildekiler yüzerek yanına gittikleri Halil İmen’in kıyaya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen’i ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk doktor müdahalelerine yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.

Antalya'da yüzme bilmeyen iki çocuk boğuldu

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Kaybolan ağabey Burhan İmen’in bulunması olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik timi yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen’in cansız bedenine ulaşıldı.

İki kardeşin cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Antalya'da yüzme bilmeyen iki çocuk boğuldu

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