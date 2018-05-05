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Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Antalya'da, iki otomobil ve otel çalışanlarını taşıyan bir servis otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

DHA | 05.05.2018 - 01:02..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kent merkezindeki otellerden birinde çalışan personeli taşıyan servis otobüsü ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı. Yaralılar için çevredekiler yardıma koşarken, kısa sürede sağlık ekipleri de olay yerine ulaştı.

Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı


YARALILAR ARASINDA HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YOK

Nevzat Demirtaş yönetimindeki 07 MRF 88 plakalı servis otobüsü, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde aynı yönde seyreden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 DJR 92 ile 07 GK 306 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar refüje çıktı. Kazada, otobüsteki 4 otel çalışanı, otomobil sürücüleri ve 07 DJR 92 plakalı otomobildeki bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin yardıma koştuğu yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de destek istendi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

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