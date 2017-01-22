Antalya'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Murat Beşkardeş yönetimindeki 07 ZJ 802 plakalı bir otobüs firmasına ait servis midibüsü, freni patlayarak önünde gitmekte olan Yüksel Aker’in kullandığı 07 AB 0243 plakalı halk otobüsüne çarptı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada servis midibüsü ve halk otobüsündeki 9 yolcu yaralanırken, yaralılar Ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sırasındaki panik ve can pazarı ise otobüslerden birinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.