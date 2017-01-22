Murat Beşkardeş yönetimindeki 07 ZJ 802 plakalı bir otobüs firmasına ait servis midibüsü, freni patlayarak önünde gitmekte olan Yüksel Aker’in kullandığı 07 AB 0243 plakalı halk otobüsüne çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada servis midibüsü ve halk otobüsündeki 9 yolcu yaralanırken, yaralılar Ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasındaki panik ve can pazarı ise otobüslerden birinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Antalya'da zincirleme kaza: 9 yaralı VİDEO