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Antalya'daki afetzedelere 10 milyon liralık yardım

Kumluca, Finike ve Kaş'taki sera üreticileriyle ev ve araçları zarar görenlere yaklaşık 10 milyon liralık destek verilecek.

AA | 29.11.2017 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, felaket bölgesi için ayrılan 10 milyon liralık bütçenin nasıl dağıtılacağına ilişkin basın açıklaması yapacak.

Devletin sağladığı destekle şiddetli yağmur ve hortumla gelen afette seraları, meyve ağaçları ve evleri zarar gören vatandaşa yardım eli uzanmış olacak.

Antalya'daki afetzedelere 10 milyon liralık yardım

13 KASIM'DA FIRTINA VE HORTUM ,BÖLGEYİ VURMUŞTU

13 Kasım'da şiddetli yağmur, fırtına ve denizden gelen hortumla Kaş, Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde seralar, ağaçlar ve evler zarar görmüştü.

Sahildeki ev ve iş yerlerinden bazılarının çatıları uçmuş, aralarında kamyonların da olduğu çok sayıda araç devrilmiş, kimi binaların ve bahçelerinin duvarları yıkılmıştı.

Antalya'daki afetzedelere 10 milyon liralık yardım

Elektrik direklerinin devrildiği, enerji iletim hatlarının koptuğu bazı semtlerde bir süreliğine elektriksiz kalmış, fırtına yüzünden savrulan parçaların isabet etmesi sonucu 25 kişi de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmıştı.

Antalya'daki afetzedelere 10 milyon liralık yardım

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