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Antalya'daki fuhuş operasyonunda 25 tutuklama

Antalya'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İHA | 24.01.2018 - 04:47..
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce kent merkezi, Serik ilçe merkezi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye mahallelerinde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe başladı.

Antalya'daki fuhuş operasyonunda 25 tutuklama

58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler 3 gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele 200 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu 9 kamu görevlisi ile birlikte toplam 35 şüpheli, ev ve otellerde ise 2’si Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.

Baskınlarda 2 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait fişek, uyuşturucu madde ile bir miktar Özbek ve Türk parası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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