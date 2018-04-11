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Antalya'daki kavgada silahlar çekildi: 2 ölü 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti.

DHA | 11.04.2018 - 23:49..
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Antalya'da çıkan silahlı kavgada vurulan Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz hastanede yaşamını yitirdi. S. A olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanırken, iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'daki kavgada silahlar çekildi: 2 ölü 2 yaralı


YARALILARIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre S.A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş’e (24) ateş etti.

S.A. olay yerinden kaçarken, durumu ağır olan Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz çevredekilerin yardımıyla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kalçasından vurulan Ahmet Memiş’i ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne, sağ bacağından vurulan Hakan Borucu’yu da ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Ahmet Memiş ilk müdahalesinin ardından Antalya’ya sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli S.A. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan S.A.’nın polis merkezine götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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