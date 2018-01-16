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Antalya'daki Noel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akını

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni 2017 yılında toplam 474 bin 239 kişi ziyaret etti.

DHA | 16.01.2018 - 10:31..
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Antalya'nın Demre ilçesindeki özellikle Ortodoks dünyası için kutsal sayılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni, 2017 yılında 287 bin 239 kişi ziyaret etti. 4'üncü yüzyıldan kalan ve Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan müzeyi ziyaret edenlerin çoğunluğunu Ruslar oluşturdu.

Demre'deki diğer bir ören yeri olan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olarak kabul edilen Myra Antik Kenti'ni ise geçen yıl 187 bin kişi ziyaret etti.

Müze ve antik kent ziyaretlerinden 6 milyon 959 bin 644 lira gelir elde edildi.

"ÇOK GÜZEL KORUNMUŞ"

Aziz Nikolaos Müzesi'ni ziyaret eden Rus Svetlana Dayisova, "Uzun yıllardır Noel Baba Kilisesi'ni görmek istiyordum. Nihayet ailemle gelip gördüm. Atmosferi çok güzel. Bizim için kutsal olduğu için burada farklı duygular yaşadım. Çok güzel korunmuş. Bu yapıyı koruyup bugüne kadar getiren Türk yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Antalya'daki Noel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akını

"MİSTİK BİR YAPI"

Ukraynalı Ekatarina Galyakova, Türkiye'ye tatil için geldiğini söyledi. Noel Baba Müzesi hakkında çok şey duyduğunu ve ziyaret etmek istediğini anlatan Galyakova, "Noel Baba turu var deyince hemen geldim. Mistik bir yapı. İnsanı duygulandırıyor. Yine geleceğim." diye konuştu.

Antalya'daki Noel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akını

"RESTORE EDİLİP TANITIM YAPILMALI"

Turist rehberi Seyfettin Murat da Noel Baba Müzesi'nin Türk turizmi için çok önemli bir yapı olduğunu kaydetti. Müzenin restore edilip daha etkin tanıtım yapılması halinde Türk turizmine çok büyük katkı yapacağına değinen Seyfettin Murat, "Buraya gelen turist sayısının kat kat artacağına inanıyorum." dedi.

Antalya'daki Noel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akını

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