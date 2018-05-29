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Antalya'daki tehlikeli yolculuğa para cezası

Dört kişilik ailenin, çocuk arabası ve şişme çocuk havuzu ile bindiği tehlikeli motosiklet yolculuğuna, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesildi.

DHA | 29.05.2018 - 08:39..
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Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 27 Mayıs tarihinde, 07 AAG 132 plakalı motosikleti kullanan sürücünün eşi ve 2 çocuğu ile yaptığı tehlikeli yolculuk, farklı bir sürücü tarafından görüntülenmişti.

Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına eşini ve diğer çocuğunu alıp, motosikletle yolculuk yaptı. Aile fertlerinin 4 tekerli bebek arabasını da ellerinde tuttuğu görüldü. Sahile gittikleri tahmin edilen aile fertleri, plastik çocuk havuzunu ise  başlarına geçirdi.

Antalya'daki tehlikeli yolculuğa para cezası

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEKTEN CEZA KESİLDİ

Ailenin tehlikeli yolculuğunun basında yer alması üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakadan motosikletin sürücüsünün S.Ç. olduğunu belirledi. Polis, sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 108 TL ceza kesti.

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