Antalya'daki tehlikeli yolculuğa para cezası

Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 27 Mayıs tarihinde, 07 AAG 132 plakalı motosikleti kullanan sürücünün eşi ve 2 çocuğu ile yaptığı tehlikeli yolculuk, farklı bir sürücü tarafından görüntülenmişti.

Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına eşini ve diğer çocuğunu alıp, motosikletle yolculuk yaptı. Aile fertlerinin 4 tekerli bebek arabasını da ellerinde tuttuğu görüldü. Sahile gittikleri tahmin edilen aile fertleri, plastik çocuk havuzunu ise başlarına geçirdi.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEKTEN CEZA KESİLDİ

Ailenin tehlikeli yolculuğunun basında yer alması üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakadan motosikletin sürücüsünün S.Ç. olduğunu belirledi. Polis, sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 108 TL ceza kesti.