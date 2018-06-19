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Antalya'dan Almanya'ya uzanan çete çökertildi

Antalya'da kurdukları çağrı merkeziyle Almanya'daki 511 kişiyi, FETÖ bahanesiyle dolandıran 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 19.06.2018 - 13:15..
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Antalya'dan Almanya'ya uzanan çete çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

3 ALMAN POLİSİYLE ORTAK OPERASYON

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 Alman polisin de katkısıyla, aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

YAŞLILARI ARADILAR

Almanya doğumlu şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla bu ülkedeki yaşlı kişileri aradığı öğrenildi.

Antalya'dan Almanya'ya uzanan çete çökertildi

ÖRGÜTE DESTEK YALANI

Kendilerini Alman polisi gibi tanıtan şüphelilerin, düzenli Türkiye'ye gelen ve burada ticaret yaptıkları belirlenen müştekilere "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutukluluk kararını kaldırabilmek için 12 bin 500 avro vermeniz gerekiyor." dedikleri öne sürüldü.

SAHTE BELGE GÖNDERDİLER

Şüphelilerin, inandırıcı olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış gibi gösterilen sahte belgeleri de müştekilerin evlerine gönderdikleri belirtildi.

Antalya'dan Almanya'ya uzanan çete çökertildi

7 MİLYON EUROLUK VURGUN

Polis gibi davranan şüphelilerden ikisinin, ikna edilen müştekilerin adreslerine giderek parayı elden aldıkları, bu şekilde 511 Alman vatandaşından toplam 7 milyon euro aldıkları ileri sürüldü.

Şüpheliler arasında bir Alman vatandaşının da olduğu bildirildi. Lüks bir yaşam süren zanlıların, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla bu ülkeden sınır dışı edildikleri öğrenildi.

Antalya'dan Almanya'ya uzanan çete çökertildi

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