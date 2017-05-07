Antalyalı adam eşine kızınca evi yakmaya kalkıştı

Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi 784'üncü Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında, dün saat 23.00'te meydana geldi. Ahmet A., eşi ile dün akşam saatlerinde ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı.

KOMŞULAR POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Tartışmanın şiddetiyle sinirlerine hakim olamayan Ahmet A., eşi ve çocuklarını bir odaya kilitleyip mutfaktaki tüpü açtı.

Ahmet A.'nın eşi ve çocuklarının pencereden yardım çağrıları üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"EVİ HAVAYA UÇURURUM"

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartman girişinde polis ekiplerini gören Ahmet A., cama çıkarak kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerini “Tüp gazı açık bıraktım, yaklaşırsanız evi havaya uçururum" diyerek tehdit etti.

Polis ekipleri olası duruma karşı itfaiye ekiplerinden de destek istedi. Araya komşuların girmesiyle biraz sakinleştirilen Ahmet A., uzun uğraş sonunda polise teslim oldu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Koşarak dışarı çıkan Ahmet A.'nın eşi polis ekiplerine “Ben yarın gideceğim. Ne olur ben gidene kadar onu bırakmayın" diye yalvardı. Ahmet A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.