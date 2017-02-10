Antalyalı nine 65 yıl sonra görmeye başladı

5 yaşındayken kireç kuyusuna düşmesi sonucu sol gözü görme yetisini kaybeden, bir süre önce de katarakt nedeniyle sağ gözü görmeyen 70 yaşındaki kadın, yapılan ameliyatlarla yeniden ışığa kavuştu.

65 YIL ÇARE BULAMADI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden Kulğa, 5 yaşında memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesi Saksı köyünde bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden Kulğa'nın derdine birçok doktora götürülmesine rağmen çare bulunamadı.

Kulğa'nın bir süre önce sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı. Ablasının yaşadıkları karşısında üzülen emekli bankacı Melek Kulğa Sevinç, Manavgat’ta göz doktoru Tuba Vural Çokal ile ablasının durumunu görüştü.

Çokal, ilk olarak göz arkası zar filmi çektirdiği Kulğa’nın yeniden görebileceğini bildirdi.

İKİ AYRI GÖZÜNE AYRI AMELİYAT

Ardından Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Kulğa, Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözünden, 27 Nisan'da da katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi.