taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6926
EURO
3,9292
ALTIN
146,38
PETR
56,6800

Antalyalı nine 65 yıl sonra görmeye başladı

Antalya'da 5 yaşında kireç kuyusuna düştükten sonra görme yetisini kaybeden kadın 70 yaşında ameliyat oldu ve görmeye başladı.

10.02.2017 - 19:09
  1. Haberler
  2. Yaşam

243141224

5 yaşındayken kireç kuyusuna düşmesi sonucu sol gözü görme yetisini kaybeden, bir süre önce de katarakt nedeniyle sağ gözü görmeyen 70 yaşındaki kadın, yapılan ameliyatlarla yeniden ışığa kavuştu.

65 YIL ÇARE BULAMADI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden Kulğa, 5 yaşında memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesi Saksı köyünde bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden Kulğa'nın derdine birçok doktora götürülmesine rağmen çare bulunamadı.

Antalyalı nine 65 yıl sonra görmeye başladı

Kulğa'nın bir süre önce sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı. Ablasının yaşadıkları karşısında üzülen emekli bankacı Melek Kulğa Sevinç, Manavgat’ta göz doktoru Tuba Vural Çokal ile ablasının durumunu görüştü.

Çokal, ilk olarak göz arkası zar filmi çektirdiği Kulğa’nın yeniden görebileceğini bildirdi.

İKİ AYRI GÖZÜNE AYRI AMELİYAT

Ardından Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Kulğa, Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözünden, 27 Nisan'da da katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

402
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

151
Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

391
Sezen Aksu'nun makyajsız hali

Sezen Aksu'nun makyajsız hali

139
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

12
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

94
AK Parti'nin referandum şarkısı: TABİİ Kİ EVET

AK Parti'nin referandum şarkısı: TABİİ Kİ EVET

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM