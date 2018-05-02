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Antalyalılar tiyatroya doyacak

Antalya'da düzenlenecek 9. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 4, yurt dışından 5 tiyatro topluluğu, 11 oyun sergileyecek.

AA | 02.05.2018 - 12:31..
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Festival kapsamında İspanya'dan Yllana Tiyatrosu, Brezilya'dan Palyaço Akademisi, Kazakistan'dan 28 Tiyatro, İtalya'dan Koreja Tiyatrosu, Gürcistan'dan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu sanatseverler ile buluşacak.

Antalyalılar tiyatroya doyacak

27 MAYIS'TA PERDELER KAPANIYOR

Tiyatroseverler ve tiyatro bölümü öğrencileri için dört farklı atölye çalışması yapılacak. 17 Mayıs'ta başlayacak festival 27 Mayıs'ta sona erecek.

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