Antalyalılar tiyatroya doyacak

Festival kapsamında İspanya'dan Yllana Tiyatrosu, Brezilya'dan Palyaço Akademisi, Kazakistan'dan 28 Tiyatro, İtalya'dan Koreja Tiyatrosu, Gürcistan'dan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu sanatseverler ile buluşacak.

27 MAYIS'TA PERDELER KAPANIYOR

Tiyatroseverler ve tiyatro bölümü öğrencileri için dört farklı atölye çalışması yapılacak. 17 Mayıs'ta başlayacak festival 27 Mayıs'ta sona erecek.