taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.203
USD
3,5439
EURO
4,2011
ALTIN
143,71
PETR
51,9000

Antalya'da 'faytonlar kaldırılsın' kampanyası

Antalya'da bir atın aşırı sıcak ve susuzluktan ölmesi üzerine tepki gösteren hayvanseverler, faytonların kaldırılması için kampanya başlattı

03.08.2017 - 11:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

Turizm kenti Antalya'da yaz mevsiminde artan turizm hareketliliğiyle birlikte kent merkezinde turistlerin uğrak merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nde 15 atlı fayton, öğle saatlerinde başlayıp gece yarılarına kadar müşteri gezdiriyor.

Antalya'da 'faytonlar kaldırılsın' kampanyası

ÖLEN ATI BIRAKIP KAÇMIŞTI

Aşırı sıcaklarda aç ve susuz bırakılan ve günde 14 saati aşkın süre çalıştırılan atlardan birinin önceki gün yolda düşüp ölmesi ve faytoncunun atı yolda bırakıp kaçması büyük tepkiye yol açtı.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Daha önce de benzer nedenle bir at ölmüş, atların cazibe yaratılmak için yağlı boya ile boyanarak, günde 14 saati aşan sürelerde çalıştırılmasına tepki gösterilmiş, kaldırılması istenmişti. Bu talep gerçekleşmezken, faytonlar turistlere hizmet sunmaya devam etmişti.

Antalya'da 'faytonlar kaldırılsın' kampanyası

GEREKLİ DENETİM YAPILSIN

Son yaşanan üzücü olayın ardından ise sosyal medya üzerinde büyük bir tepkiye neden olan faytonların kaldırılması için imza platformu change.org.tr üzerinden kampanya başlatıldı. Açılan imza kampanyasında, 2 Mart 2007 tarihli Antalya Valiliği'nin faytonların kaldırılması ve güçten düşmüş atların çalıştırılmaması gerektiği yönündeki bir yıl içinde tamamlanması gereken kararı hatırlatıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yol kenarında ve trafikte zorla tutulan, zarar gören atların ve sahiplerinin gerekli denetimden geçirilmesi, bu zararı verenlere gerekli cezai yaptırımların uygulanması, tüm faytonların kaldırılması ve atların sahiplerinden alınıp güvenli bir ortamda tutulması talep edildi.

Kampanya duyurusunda, "Burada yapılan hayvanlara zulüm ve işkencedir. Bu işkenceye seyirci olan, ses çıkarmayan ve o atlara binip gezintiye çıkan, o hayvanlar acı çekerken orada bulunup bunu görmezden gelen gerek halk ve gerekse o canlıların sahipleri tüm bu insanlık dışı olan her şeyden sorumludur. Bu şiddete en kısa sürede son verilmelidir." denildi.

NOSTALJİK UYGULAMA BAHANESİ

Kısa sürede binlerce imza toplanan kampanyada Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi'ne çağrıda bulunuldu. Kampanyada, nostaljik bir uygulama bahanesinin ardına sığınarak yıllardır göz yumulan bu işkenceye son verilmesi istendi.

Antalya'da 'faytonlar kaldırılsın' kampanyası

ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faytona koşulan atın pazartesi akşam aşırı sıcak ve susuzluktan çatlayarak ölmesine neden olan sahibi A.Ç.'nin çalışma izninin süresiz iptal edildiğini, A.Ç. hakkında Hayvan Hakları İhlali sebebi ile bin 92 TL ve Zabıta Tembihnamesi'ne göre ise 227 TL para cezası uygulandığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sivas'ta 'Kuş Gribi' alarmı
Sivas'ta kent merkezine bağlı birkaç köyde kanatlı hayvan ölümleri üzerine yapılan incelemede, kuş gribine rastlandığı açıklandı.
Diyarbakır'da 40 yıllık bina çöktü
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde dün gece çöken 40 yıllık 4 katlı binada ekiplerin incelemesi güvenlik önlemleri altında başladı.
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 10:05'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rüzgarda toplanan Türk bayrağını açan kedi
Çatıya asılan Türk Bayrağı'nın rüzgardan toplanmasına kayıtsız kalmayıp düzelten kedi sosyal medyada olay oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

53
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

51
Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

131
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

74
Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

131
Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

93
Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM