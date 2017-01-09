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Antalyalıların kar heyecanı

23 yıl aradan sonra ‘kar yağıyor’ dedikodusu yayıldı. Yüzlerce kişi düşen beyaz tanecikleri paylaşarak ‘kar yağıyor’ dedi

Ajanslar | 09.01.2017 - 11:13
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Antalya’da yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz günlerde Antalya kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kepez ve Döşemealtı ilçelerini beyaza bürünmesinin ardından bu kez dün gece kent merkezine kar yağdığının heyecanını yaşadı.

Antalyalıların kar heyecanı

KENT MERKEZİNE KAR YAĞDI

Gece saatlerinde havanın 3 dereceye kadar düştüğü Antalya kent merkezinde gökyüzünden düşen beyaz tanecikleri gören sosyal medya kullanıcıları, yıllar sonra kent merkezine kar yağmasının heyecanını yaşadı. Birçok Twitter kullanıcı ise düşen beyaz tanecikleri paylaşarak, kent merkezine kar yağıyor dedikodusunun yayılmasına neden oldu.

Paylaşımlardan bazıları şöyle: “An itibariyle Antalya merkeze kar yağıyor, Ben yanlış görüyorum yoksa şu an gerçekten Antalya'ya kar mı yağıyor öyle tepelere falan değil baya bildiğin göbeğine? Çevremde kar yağdığı için halay çeken arkadaşlarım var sanki Sivas değil Mersin Antalya, Şuan Antalya merkeze de kar yağıyor bilin istedim”.

Antalyalıların kar heyecanı

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