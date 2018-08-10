Antalya’nın çöpü 60 bin konutu aydınlatıyor

Yıllık 800 bin ton çöpün bertaraf edildiği katı atık entegre tesisi ‘’Çöp Altındır’’ sloganıyla Antalya’ya kazandırıldı.

Nüfus artışı ile doğru orantılı bir şekilde artacak olan evsel atık miktarı ile yüzde 100 kapasiteye ulaşacak şekilde dizayn ve montaj edilen tesis şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Tesiste 20 megawatt (mgw) elektrik üretimi gerçekleşiyor.

ÇEVRECİ VE EKONOMİK TESİS

Şehrin her noktasına dokunan çalışmalarıyla dikkati çeken Büyükşehir, hem çevre hem de insan sağlığını önemseyen ciddi projeleri hayata geçiriyor. Başkan Menderes Türel’in hassasiyetleriyle Antalya’ya kazandırılan Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi hem çevreci yapısı hem de ekonomik katkısı ile Büyükşehir’in gurur abidesi.

Deneme aşamasında 12 megawatt (mgw) elektrik elde edilen tesis 2018 yılı ile birlikte 20 megawatt (mgw) elektrik üretim hacmini yakaladı. Böylelikle 60 bin konutun elektrik ihtiyacı çöpten karşılanıyor.

TAM OTOMASYONLU SİSTEM

Türkiye’nin en çevreci projelerinden biri olan tesiste evsel katı atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmelikleri ve şartname hükümleri doğrultusunda bertaraf ediliyor. Yılda 800 ton katı atık uygun şekilde depolanıp, en yeni geri dönüşüm ve imha teknolojisiyle sağlıklı bir şekilde bertaraf ediliyor.

Tam otomasyonlu dev tesis alanında, Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesisi, ileri mekanik, biyolojik veya termal işlem ve teknolojilerini kullanan Geri Kazanım Tesisi, Enerji Üretim Tesisleri, Düzenli Depolama Tesisi, Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve bertarafına yönelik Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Atık Pil Geçici Depolama Alanı ve diğer üniteler bulunuyor.

METAN GAZI DOĞAYA BIRAKILMIYOR

Antalya, çağdaş şehirlerde olduğu gibi çöpünü dönüştürüyor, metan gazını atmosfere bırakmıyor, aksine bu gazdan elektrik elde ediyor. Vahşi depolama sahalarındaki kentsel atıklardan atmosfere salınan metan gazı karbondioksitten 23 kat daha fazla sera gazı potansiyeline sahip.

Tesis sayesinde 1 yıl içinde büyük ölçüde metan ve karbondioksit içeren 131 milyon metreküp biyogaz atmosfere salınmak yerine depolanıp elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylelikle 60 bin konutun elektrik ihtiyacı doğaya hiçbir zarar verilmeden çöpten karşılanıyor.

VAHŞİ DEPOLAMA SONA ERDİ

Vahşi depolama sahalarından düzenli depolama sahalarına geçiş ile çöp döküm sahalarında meydana gelen metan patlamalarına ve yangın gibi çevreyi, doğayı kirletici doğal afetlerin önüne geçiliyor.

Düzenli depolama sahalarında katı atıkların hacimsel olarak sıkıştırılması ve çeşitli yöntemler ile izole edilmesi ile de çevreye kötü koku yayılımı engelleniyor. Ayrıca katı atık transferini sağlayan araçlardaki çöp ve depo sahasındaki drenaj sistemi ile toplanan çöp suları tesiste depolanarak, arıtma alanlarında bertaraf ediliyor böylelikle yeraltı sularının çöp suyu ile kirlenmesi önlenmiş oluyor.