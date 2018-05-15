Doğa harikası Saklıkent kanyonu

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Antalya sınırında, Muğla iline bağlı ve Fethiye’den arabayla bir saat uzaklıkta olan Saklıkent kanyonu, Türkiye’nin en uzun kanyonu olmakla beraber, 16 adet mağarası ve zorlu parkurlarıyla farklı bir deneyime kapı açıyor. Tertemiz ve soğuk akarsuda zımba gibi olacak, büyük kayalıkların üzerinde düşüp kalkarken kimi zaman komik, kimi zaman cesur gözükeceksiniz.

AKARSU İÇİNDE BİR YOLCULUK

Cesur bir gezgine ne tonlarca ağırlığındaki kayalar, ne de çelik tellerle karşıya geçebildiğiniz buz gibi sular engel olur. Akarsu içindeki yolculuğunuz için Fethiye’nin içine girmeden yaklaşık 40 Km Saklıkent istikametine devam ederseniz, kanyona ulaşacaksınız.

YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Güzel kıyafetlerinizle selfie çekmeye geldiyseniz, boşuna zahmet etmişsiniz. Kimi zaman suya batıp çıkacağınız, kimi zaman adeta bir tarzan gibi kayalardan atlayacağınız bir yer burası; şortunuzu giyin ve telefonunuzu bırakın. Saklıkent Kanyonu’na giderken yanınıza mutlaka lastik ayakkabı ya da deniz ayakkabısı, su geçirmez çanta ve su geçirmez elbiseler almanızı öneririz. Kaygan kayalardan düşmemek için lastik bir ayakkabı kiraladıktan sonra turunuza başlayabilirsiniz.

SOĞUK DEĞİL, BUZ GİBİ AMA ALIŞIYORSUN

Akarsuyun soğuğunu ne biz söyleyelim, ne siz tahmin edin; ilk başta ayaklarınızı koparıp atmışlar gibi hissizleşse de 5-10 dakika sonra alışıyorsunuz.

Yol boyu ilerlerken karşınıza durgun su üzerine kurulmuş restoran ve kafeler göreceksiniz; burada bir ısınma molası verebilirsin. Tekrar soğuğa alışmakta zorlanmamak için molayı kısa tutmakta fayda var.

YÜKSEK KAYALARDAN ATLAMA KEYFİ

Bir süre sonra sizi suyun diğer tarafına geçirecek bir tel uzanıyor. Kafile halinde ufak adımlarla yürüyüp geçiyorsunuz. Maceranın en keyifli kısmı yüksek kayalar. Kanyonda yürürken çok dikkatli olmalısınız. Suyun içinden yürümek ve kayaların üzerinden atlamak kimi zaman tehlikeli olabiliyor. Gaza gelip kolu bacağı kırmayın.

YAZ AYLARINDA GİDİN, DONMAYIN

İlk başta soğukluğundan yakınacağınız ve garip sesler çıkaracağınız suya alıştıktan sonra doyamıyorsunuz. Hatta berraklığı ve yüzme keyfi sizi daha bir etkiliyor. Suyun soğukluğunu düşündüğümüz zaman burayı ziyaret etmek için en uygun zamanın yaz ayları olduğunu anlıyorsunuz. Mümkünse hafta sonu da gitmeyin, insan yığını oluyor.

(Böyle olmasını istemiyorsan, hafta içi gitsen iyi edersin)

DİĞER ETKİNLİKLER: RAFTİNG, BUNGEE JUMPİNG

Saklıkent kanyonunda sadece yürümekle kalmayıp rafting de yapabilirsiniz. Hatta çoğu turist Antalya’da rafting yapacak yer ararken burayı buluyor. Bu aktivite için 3 parkur alanı var; 45 dakikalık, 1 buçuk ve 3 saatlik. Adrenalinin doruklarına çıkmayı sevenler için bir de Bungee Jumping alanı kurulmuş. Seçin, beğenin, alın.