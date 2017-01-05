Antalya'nın en lüks oteli 15 milyon liralık davayı kaybetti

Aksu İlçesi Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara mal edilen Mardan Palace Hotel, inşaat dönemine ilişkin 3 inşaat firmasının açtığı alacak davasını kaybetti.

İCRAYA GİDİLDİ

180 bin metrekarelik alanda konumlanan ve yapımında bir bölümü altında kaplanan, 500 bin kristal kullanılan otelin stadı, 5 blok sport oteli, otelin tüm peyzaj işlerini yapan inşaat firmaları, 2009 yılında alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle icraya gitti.

DAVAYI KAYBETTİ

Hotel'in avukatları ise sözkonusu inşaat ve peyzaj firmalarının alacak miktarını şişirdiğine dair itiraz etti.

Sözkonusu firmalar yine aynı işler kapsamındaki 8 milyon 107 bin dolar alacaklarına karşı başka bir davayı da 2015 yılında kazanmış ve Mardan Palace Hotel bu kararı temyiz etmişti. Yargıtay’da temyiz aşamasındaki 2015 yılı tarihli karar ve son kararla birlikte Mardan Palace Otel, Asya-Güçlü ve Ekodizayn firmalarına 30 milyon TL’yi aşkın alacak davasını kaybetmiş oldu.