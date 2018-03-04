Antalya'nın kayıp 9 fetih kitabesinden ikisi bulundu

Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in 5 Mart 1207'de fethettiği Antalya'da Kaleiçi'ne surlar yaptırıldı. Keyhüsrev'in surların üstüne yazdırdığı 43 kitabeden oluşan fetihnamenin yaklaşık 100 yıldır kayıp olan iki bölümünü, araştırmacı Necmi Atik buldu.

METRUK BİR EVİN BAHÇE GİRİŞİNDE BULUNDULAR

Atik, kitabeleri, metruk bir evin bahçe girişinde sütun şeklinde dikili olarak bulduğunu söyledi.

Kaleiçi'ndeki çalışmaları sırasında daha önce eğlence merkezi olarak kullanılan ve şu anda metruk durumda olan binanın bahçesinde dikili halde bulduğu iki fetih kitabesinin en son 1924'te görüldüğünü ve bu zamana kadar nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

Yıllardır araştırmacıların kitabeleri aradığını belirten Atik, bulunan iki kitabenin yaklaşık 100 yıldan bu yana kayıp olduğunu, kendisi bulduğu için ayrıca çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

42 KİTABEDEN 9'U KAYIPTI

Atik, tarih, kültür ve sanat gibi birçok açıdan birinci dereceden belge olan 43 kitabelik fetihnamenin Antalya Müzesi Kurucusu Süleyman Fikri Erten başta olmak üzere Osmanlı dönemi tarihçileri tarafından da incelendiğini ve okunmaya çalışıldığını belirten Atik şöyle devam etti:

"Günümüzde 43 kitabenin 27'si insitu (kaynak) durumunda, konulduğu orijinal haliyle kalenin burç ve surlarında. 7'si Antalya Müzesinde. Kayıp olan 9 kitabeden 2'sini metruk bir evin bahçesinde bulduk. Bulunan kitabeler, fetihnamenin 2. ve 3. kitabeleri."

Antalya Müzesi yetkilileri, bulunan kitabelerin gerekli incelemenin ardından bulundukları yerlerden alınarak müzeye taşınacağını bildirdi.