Antalya'ya 23 yıl sonra kar yağdı

Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya'da şehir merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez İlçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı
23 YIL SONRA ANTALYA KARLA BULUŞTU
Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan 'Antalya' talebasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı.
KAR KALINLIĞI 15 CM
Kar yağışı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Alacabel'de tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, kar yağışı nedeniyle merkez ile merkeze bağlı mahallelerde bulunan tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.