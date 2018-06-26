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Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

25 Haziran itibarıyla yılbaşından bu yana kente gelen turist sayısı 4 milyon 507 bin 301'e yükseldi.

DHA | 26.06.2018 - 17:30..
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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, hem Rusya'dan hem de Avrupa ülkelerinden rekor artışlarla 2018 yılında yeni rekorlara imza atılıyor.

ANTALYA REKORA GİDİYOR

Kent turizminde, 1 Ocak- 25 Haziran tarihlerinde bu yıl 4 milyon 507 bin 301 turist sayısına ulaşılarak, 4,5 milyon bandı geçildi. Bu rakamla Antalya, en iyi rakamı yakaladığı 2014 yılının da üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Seçimlerin ve Rusya'daki Dünya Futbol Şampiyonası'nın etkilemediği turizmde, geçen yıla göre artış oranı, yüzde 42 oldu.

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

2016'da Rusya ve Avrupa pazarında, 2017'de ise Avrupa pazarında meydana gelen düşüşler nedeniyle kötü 2 yıl geçirilen Antalya'da, bu yıl toparlanma süreci oldu. Hem Rusya pazarında hem Avrupa pazarında hem de diğer pazarlarda yükselişler, sektörde yeni rekorları da beraberinde getirdi.

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

TURİSTLERİN TERCİHİ ANTALYA

Hava yoluyla kente gelen turist sayısı, 25 Haziran tarihi itibarıyla 4,5 milyon barajını aşarken, haziran ayı rakamları da 2 milyona doğru koşuyor. Antalya'da turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, 1 milyon 329 bin 886 kişi arttı. En çok turistin ağırlandığı 2014'ün aynı dönemine göre ise kente 189 bin 270 daha fazla turist geldi.

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

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