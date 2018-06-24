Antalya'ya bir günde 79 bin yabancı turist geldi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile Konyaaltı Caddesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Antalya'da bütün sandıklarda oy verme işleminin sorunsuz başladığını ifade etti.

''TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ''

Hem kampanya döneminde hem bugün hem de sandıklar açıldıktan sonra güvenlikle ilgili bütün tedbirleri aldıklarını söyleyen Karaloğlu, "Bugün Antalya'da polis ve jandarma bölgesinde yaklaşık 8 bin 500 polis ve jandarmayla seçimin güvenliğini alıyoruz. Sandıklar açıldıktan, sonuçlar ilan edildikten sonra da bu tedbirlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Vali Karaloğlu, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni ederek Antalya'da sorun yaşamadan sonuçları almak istediklerini söyledi.

BİR GÜNDE 79 BİN TURİST

Antalya'da turizmin devam ettiğini ve seçimleri etkilemediğine işaret eden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Dün Antalya'ya 79 bin yabancı turist geldi. 'Seçimin turizme herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak' dedik, gerçekten de olmadı. Onu bu kampanya sürecinde gördük, bugün de bir etkisi yok. Yine yabancılar gelmeye devam ediyor, onların bizim seçimimizle bir ilgileri yok. Antalyalılar gerçekten turizm kenti olma özelliğine dikkat ederek kampanyayı yaptılar."