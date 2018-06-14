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Antalya’ya denizden ve havadan turist yağdı

Bayram tatili için Antalya'ya akın eden yerli ve yabancı turist sayısı tüm 3 milyon 670 bin 55 kişiyi buldu.

İHA | 14.06.2018 - 12:04..
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Turizmde bu yıl 14 milyon turist hedefi koyan Antalya’ya, 13 Haziran itibariyle deniz ve havalimanlarından gelen turist sayısı 3 milyon 670 bin 55 kişiye ulaştı.

Söz konusu rakamlar, 2013, 2015, 2016, 2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün rekorunu da kırdı. 2014 yılının aynı döneminde Antalya’ya 3 milyon 605 bin 727 turist gelirken, bu yıl 64 bin 328 fark ile 3 milyon 670 bin 55 kişi geldi.

Antalya’ya denizden ve havadan turist yağdı

3 MİLYON 605 BİN 727’LİK REKOR

2013 yılı 13 Haziran itibariyle deniz ve havayoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyon 407 bin 921 kişi olurken, 2014 yılında ise bu rakam 3 milyon 605 bin 727 ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

2015 yılı 13 Haziran itibariyle Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyon 262 bin 720 iken, 2016 yılı 13 Haziran’da bu sayı 1 milyon 987 bin 720 kişilik fark ile 1 milyon 275 bine geriledi.

Antalya’ya denizden ve havadan turist yağdı

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

2016 yılında gerileyen bu rakam, 2017 yılı 13 Haziran itibariyle 2 milyon 557 bin 52 kişi ile tekrar yükseldi. 2018 yılı 13 Haziran itibariyle ise bu rakam 3 milyon 670 bin 55 kişiye ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.

Antalya’ya denizden ve havadan turist yağdı

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