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Antalya'ya gelen turist sayısı 9.5 milyonu geçti

Turizmde geçen yıl 6.5 milyon turist ağırlayan Antalya'ya, 13 Ekim itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 637 bine yükseldi.

14.10.2017 - 13:26
  1. Haberler
  2. Ekonomi

1 Ocak- 13 Ekim tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63'lük artış kaydedilirken, 1-13 Ekim tarihleri arasında ise 544 bine yakın turist Antalya Havalimanı'na indi.

GÜNLÜK ORTALAMA

Günlük ortalama 41 bin 769 yabancı turistin iniş yaptığı Antalya Havalimanı'na geçen yıl 1-13 Ekim tarihleri arasında 413 bin turist geldi. Geçen yıl ekim ayı boyunca 791 bin turist kente gelmişti.

3.5 MİLYON RUS TURİST

Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında, eylül ayı sonu itibarıyla gelen 8 milyon 493 bin turistin 3 milyon 302 bin 233'ünü Ruslar oluşturdu. Ekim ayının 13 günlük verileriyle birlikte Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen Rusların toplamı 3.5 milyonu buldu.

Antalya'ya gelen turist sayısı 9.5 milyonu geçti

ALMANLAR İKİNCİ SIRADA

Yine eylül sonu verilerine göre, 1 milyon 332 bin Alman, 661 bin Ukraynalı, 305 bin İngiliz kente geldi. Kazakistan'dan 234 bin, Hollanda'dan 212 bin, Beyaz Rusya'dan (Belarus) 152 bin, Polonya'dan 144 bin, İsrail'den 144 bin, Belçika'dan 117 bin, Romanya'dan 112 bin, Danimarka'dan 102 bin turist geldi. 100 bin kişinin altındaki pazarlar ise, 98 bin İranlı, 84 bin İsveçli, 78 bin Çek, 74 bin Slovak, 68 bin Litvanyalı, 64 bin Moldovalı, 54 bin Fransız, 52 bin İsviçreli, 45 bin Norveçli, 43 bin Avusturyalı, 36 bin Macar, 29 bin Finli, 18 bin KKTC'li olarak sıralandı.

GAZİPAŞA İLE 10 MİLYONA ÇOK YAKLAŞTI

Antalya Havalimanı verilerinin yanı sıra Gazipaşa Havalimanı'na bu yıl gelen yabancı turist sayısı 600 bini aştı. Bu rakamla birlikte sadece hava yoluyla Antalya'ya gelen toplam turist sayısı da 9 milyon 600 bini geçti.

Antalya'ya gelen turist sayısı 9.5 milyonu geçti

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