Antalya'ya gelen turist sayısı artacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar ve mahalle başkanları ile bir araya geldi. Geçen seneye oranla artı 3 milyon civarında Rus turistin gelmesini beklediklerini söyleyen Türel, Avrupa pazarında da çok fazla bir gerileme olacağını düşünmediğini kaydetti.

"YUNANİSTAN REKORUNU KIRDIK"

Türel, turistlerin, Türkiye'deki fiyatlarla kaliteli hizmeti diğer ülkelerde alabilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Oralara hem daha fazla para verip hem yer bulmakta zorlananlar inanıyorum ki son dakikalarda Türkiye'ye bir eğilimde bulunacak. Siyasi gelişmeler turizm hareketini etkiliyor doğru ama bir süre etkiliyor. TÜİK'in bir yetkilisi ile görüşüyorduk kendisi Çipras'ın Yunanistan avrodan çıkacak açıklamasından sonra bir tane oda satamamışlar. Yunanlılar bir tane satamazken kasım-aralıkta Yunanistan rekorunu kırdık.

"9 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Hollandalı turistlerde de kayıp olmayacak. Geçen sene 6 milyonun üzerinde bir rakamla sezonu kapatmışsak bu sene çok olumsuz bir şey olmazsa 9 milyonun üzerinde olur. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğimizi görüyoruz."