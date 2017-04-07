taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.679
USD
3,7380
EURO
3,9814
ALTIN
152,07
PETR
55,6600

Antalya'ya gelen turist sayısı artacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıl Antalya'ya gelen turist sayısının 9 milyonun üzerinde olacağını söyledi.

07.04.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Ekonomi

d

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar ve mahalle başkanları ile bir araya geldi. Geçen seneye oranla artı 3 milyon civarında Rus turistin gelmesini beklediklerini söyleyen Türel, Avrupa pazarında da çok fazla bir gerileme olacağını düşünmediğini kaydetti.

"YUNANİSTAN REKORUNU KIRDIK"

Türel, turistlerin, Türkiye'deki fiyatlarla kaliteli hizmeti diğer ülkelerde alabilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Oralara hem daha fazla para verip hem yer bulmakta zorlananlar inanıyorum ki son dakikalarda Türkiye'ye bir eğilimde bulunacak. Siyasi gelişmeler turizm hareketini etkiliyor doğru ama bir süre etkiliyor. TÜİK'in bir yetkilisi ile görüşüyorduk kendisi Çipras'ın Yunanistan avrodan çıkacak açıklamasından sonra bir tane oda satamamışlar. Yunanlılar bir tane satamazken kasım-aralıkta Yunanistan rekorunu kırdık.

"9 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Hollandalı turistlerde de kayıp olmayacak. Geçen sene 6 milyonun üzerinde bir rakamla sezonu kapatmışsak bu sene çok olumsuz bir şey olmazsa 9 milyonun üzerinde olur. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğimizi görüyoruz."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

171
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

122
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

39
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

46
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

144
Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

6
Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM