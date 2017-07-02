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Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 103 arttı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, haziran ayında kente 1 milyon 500 binden fazla yabancı turist geldiğini söyledi.

02.07.2017 - 20:26
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 103 arttı

Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistik kentin son 2-3 gündür son 80 yılın en sıcak günlerini yaşadığına dikkati çekti.

"69 BİN YOLCUYLA YENİ REKOR"

Antalya Havalimanı'nın arife günü yolcu rekoru kırdığını hatırlatan Karaloğlu, 64 bin olan yolcu sayısının bugün 69 binle yeni rekor kırdığını kaydetti.

Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 103 arttı

"10 MİLYON TURİST SAYISINI GEÇERİZ

Karaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının her geçen gün artmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde 69 bin yolcu sayısını geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Elimizdeki veriler onu gösteriyor. Haziran ayını 1 milyon 500 bin yabancı turist sayısını geçerek tamamladık. Haziran ayı itibarıyla geçen seneye göre gelen turist sayısı yüzde 103 artış kaydetti. Bundan sonraki süreçte de bu artışın devam etmesini temenni ediyoruz. Bu yılki hedefimiz olan 10 milyon yabancı turist sayısını geçeriz diye temenni ediyoruz."

YANGIN RİSKİ DEVAM EDİYOR

Karaloğlu, nem oranın yüzde 10'lara kadar düştüğünü belirterek, "Havanın sıcak, nemin ise düşük ve ormanların ağırlıklı kızılçam olması, bölgemizin yangın riskini çok artırıyor. Alanya'daki orman yangını dün itibarıyla kontrol altına alınmıştı, şu anda soğutma çalışmaları tamamlanmak üzere ancak yangın riskimiz devam ediyor. Bugün Manavgat ve Kaş ilçelerinde yangınlarımız var." diye konuştu.

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