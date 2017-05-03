Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nisan ayı itibariyle kente gelen turist sayısında önemli artış olduğu belirtildi.

TURİST SAYISI YÜZDE 37 ARTTI

Geçen yıl nisan ayında Antalya'ya gelen turist sayısı 384 bin 72 iken, bu yıl 142 bin 277'lik artışla 526 bine yükseldi. Artış oranı yüzde 37 oldu. Yılın ilk dört ayına göre hesaplandığında da Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 12.5'lik artışla 864 bin 28'e ulaştı.

RUS TURİST SAYISI 12 BİNDEN 188 BİNE ÇIKTI

2016 Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan Antalya'ya gelen turist sayısı 12 bin 144 iken bu yıl aynı dönemde 14,5 kat artarak 188 bin 914'e çıktı. Artış aynı zamanda Rus turistlerin en çok geldiği 2014 yılındaki 210 bin 657 rakamına da yaklaştı.

Antalya'ya gelen turist sayısında en fazla artış gözlenen diğer ülkeler yüzde 57'lik artışla Polonya, yüzde 36.41'lik artışla Ukrayna ve yüzde 33.33'lük artışla İsrail oldu.

ORTA ASYA VE ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN DE GELEN TURİSTLER ARTTI

İlk dört aylık istatistiklerde Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısındaki artış da dikkat çekti. Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Katar, Mısır, Ürdün gibi Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 320'lere kadar yükselen artış yaşandı. Bir önceki yıla göre Katar'dan yüzde 320, Kırgızistan'dan yüzde 223, Güney Kore'den de yüzde 145 daha fazla turist geldi.