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Antarktika'da gizli dağ ve vadiler keşfedildi

Bilim adamları, Antarktika'da buz örtüsünün altında sıra dağların ayırdığı dev buzul vadileri keşfetti.

AA | 02.08.2018 - 21:32..
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Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Polar GAP Projesi kapsamında çalışmalar yürüten uluslararası araştırma ekibi, havadan yaptıkları yeraltı radar ölçümlerinde Antarktika'nın batısında buz örtüsü altında kuzey-güney yönlü sıradağların ayırdığı 3 büyük buzul vadisinin varlığını tespit etti.

3 VADİ

"Foundation Yarığı" adı verilen en büyük vadinin 35 kilometre genişliğinde ve 350 kilometre uzunluğunda, "Patuxent Yarığı" adı verilen ikinci vadinin 15 kilometre genişliğinde ve 300 kilometre uzunluğunda, "Offset Rift Havzası" olarak adlandırılan üçüncü vadinin 30 kilometre genişliğinde ve 150 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Bilim adamları, söz konusu vadilerin erime halinde kıtanın merkezindeki buzulların kıyıya kaydırarak, buz kaybını hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

Yeraltı radar uydularının, Dünya'nın yörüngesindeki eksen eğikliği nedeniyle Antarktika'yı görüş alanına alamadığından, bugüne dek kıtanın buz örtüsünün altını ve temel kaya yapısını detaylı şekilde inceleme olanağı olmamıştı. Polar GAP projesi, bu konudaki bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

 

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