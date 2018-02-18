Antarktika’ya gideceğim ama nasıl

Güney yarım kürede bulunan, buzullarla kaplı Antarktika kıtasına 1895 yılına kadar hiçbir insanoğlu ayak basmamıştı. Dünyanın en soğuk kıtası, ilk olarak Charles Wilkes tarafından keşfedildi. Eğer sizin de Antarktika’ya gitmek gibi çılgın bir fikriniz varsa, bu devasa kıtaya doğru bir yolculuğa çıkalım.

ÜZERİNDE ÜLKE OLMAYAN KITA

Antarktika’nın örten buz kütlesi dünyadaki bütün buzulların yüzde 92’sini oluşturuyor. Üzerinde ülke olmayan bu kıtada, bir devlet yönetimi olmadığından vize de yok. Bazı ülkeler bu topraklar üzerinde hak iddia etse de yasal olarak böyle bir şey söz konusu değil.

Kıta, “Antarktik Anlaşması”yla uluslararası olarak yönetiliyor. Bu anlaşmada sadece bilimsel araştırmalar için izin var. 101 araştırma noktasından biri olan TAKBAM (Türkiye Antarktika Kutup Bilimsel Araştırmalar Merkezi) da çalışmalarını sürdürmekte.

Antarktika hiçbir ekonomisi ve faaliyeti olmayan bir yer. Sadece kıyı kısımlarında küçük ölçekli turizm sektörleri var. Zaten buzullarla kaplı bir kıtadan fazlasını beklemek hata olur.

MİLYONLARCA YILDIR YAĞMUR YAĞMAYAN BÖLGE

Dünyanın en soğuk çölü olan kıtanın yaşam ortamı canlılar için oldukça elverişsiz. Kurak topraklarının üzerinde bulunan buz kütleleri, dünyadaki tatlı su kaynaklarının yüzde 70’ini oluşturmakta. Mevsim normallerini zorlayan bu kıtanın bazı bölgelerine birkaç milyon yıldır yağmur yağmıyor.

TURİSTİK GEZİ İÇİN ANTARKTİKA’YA NASIL GİDEBİLİRSİNİZ

Antarktika serüveniniz deneyimlediğiniz bütün seyahatlerden çok daha farklı olacak. Günler alan bu yolculuk için gidiş güzergâhı ve ulaşım aracı seçmekte biraz zorlanabilirsiniz.

Kıtaya doğrudan gitmeniz mümkün olmadığından, ulaşım konusunda kapsamlı bir araştırma yapmanızda fayda var. Tabii eksi 50 derecelere hazır bir bünyenizin olduğundan da emin olmadan yola çıkmayın.

UÇAK YOLCULUĞU HIZLI AMA PAHALI

Tükiye’den direkt uçuş bulunmayan Antarktika’ya ulaşım, Yeni Zelanda ve Şili üzerinden sağlanmakta. Uçuşlar ekim ve mart aylarında yapılırken kıta, varış noktası olarak 28 piste sahip. Türkiye’den başlayacak seyahatiniz 28-37 saat gibi uzun bir sürede gerçekleşecek. Uçak yolculuğu, maliyeti bakımından pek tercih edilmese de, dünyanın öbür ucuna gitmek için hızlı bir seçenek.

Kıtaya iniş yapabilmeniz, hava şartlarıyla doğru orantılı. Bu ne demek? Eğer hava durumu uçağın iniş yapması için müsait değilse, uçağınız en geç 3 saat sonra kalkış alanına geri döner. Tonlarca para harcadığınız uçak biletinizi riske atmak istemiyorsanız, uzun bir gemi yolculuğuna ne dersiniz?

DAHA UCUZA GETİRMEK İSTEYENLER İÇİN: GEMİ YOLCULUĞU

Her yıl 50’nin üzerinde gemi, Güney Amerika veya Şili üzerinden Antarktika’ya sefer yapıyor. Buraya giden Cruise gemileri, dünyanın en tehlikeli boğazlarından geçerek Antarktika’ya varmakta.

Macellan Boğazı’ndan geçme fikri heyecanlandırıyor olsa gerek. Herhangi bir tur firması veya acentanın anlaşmalı olduğu turlar ile seyahat etmeniz mümkün.

GEMİYLE GİDENLER İÇİN MANZARA KEYFİ

Gemi seyahatiniz boyunca, birbirinden görkemli manzaralara şahit olacaksınız. Daha konforlu olması ve düşük maliyeti açısından da turistlerin gözdesi.

Uzun yol gitmeye alışık olmayanlara biraz korkutucu gelebilir. Çünkü gemi ile Antarktika’ya varmak günlerinizi alıyor.

GEMİ NE KADAR BÜYÜK OLURSA FİYAT O KADAR DÜŞER

300-450 yolcu kapasiteli gemiler fiyat olarak biraz daha uygun olmalarıyla beraber, kaliteli yiyecek, konforlu kabin ve ortak alan imkanları da sunmaktadır.

Yolcu sayısının 50-100 civarı olduğu gemiler ise, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek donanıma sahip 5 yıldızlı otellerden farksız. Tabii bütçe konusunda biraz cömert davranmanız gerekiyor.

ANTARKTİKA’YA HOŞ GELDİNİZ

Daha karaya ayak basmadan inanılmaz manzaralar gördünüz. Devasa buzulların arasından geçtiniz. Günler süren yolculuğunuzun ardından nihayet sabırsızlandığınız ana geldik. Herkesin hayallerini süsleyen dünyanın en büyük buzul kıtasına hoş geldiniz.

Karış karış gezmek isteseniz de bu konuda gruptan ayrılıp özgür hareket etmek biraz riskli olabilir. Yanınıza minimum eşya almamanızda fayda var. Ana bölgelere giriş izni olmadığından, kıyı kesimlerde gözlem yapıyor olacaksınız. Çünkü bu topraklar üzerine tek bir iğne bile bırakmanız yasak. Elinizi kolunuzu sallayarak gezebileceğiniz bir yer olmadığını unutmayın; Antarktika’dasınız.

KUTUP BÖLGESİ’NE GİRİŞ YASAK

Antarktika’nın kutup dairesi içindeki bölgeye giriş izni yok. Kutup bölgesine sadece özel izin alan araştırmacılar girebiliyor.

Üzücü haber ise, bir ton para harcayıp o kadar yolu gittiğiniz kıta üzerinde otel bulunmadığından konaklama şansınızın olmaması. Kıyı bölgelerinde ufak bir turizm sektörü hakim. Fakat seçenekler oldukça az. "Yok ben eksi 50 derecelerde kamp yapmaya alışığım" diyorsanız, böyle bir tercih de mümkün.

Doğa harikası bu alanda yaşayan penguenlere 5 metreden fazla yaklaşmak, gemi dışına yiyecek çıkarmak, tuvaletinizi yapmak ve hatta kar üzerine adınızı yazmak bile yasak.

HAYVANLAR ALEMİ

Dünyadaki 17 penguen türünden 6’sı Antarktika sularında yaşamaktadır. Bu sevimli hayvanlar geziniz boyunca hemen hemen her bölgede size eşlik edecekler. Balinaların, fokların ve diğer kutup canlılarının günlük yaşantılarını seyretmek için muhteşem bir fırsat.

MALİYET 6 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Dünyanın en soğuk çölü Antarktika’ya gidiş maliyeti 6 bin dolardan başlıyor. Türkiye’den Şili’ye ve oradan da Antarktika’ya olan uçak maliyetleri yıldan yıla artmakta. Gemi veya uçak seferlerinde fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Türkiye’den Antarktika’ya 9-10 günlüğüne gidecek biri için kabaca hesap yapmak gerekirse uçak bileti, otel, seyahat ücreti ve diğer ek harcamalar yaklaşık 10 bin doları bulacaktır. Tur şirketlerinin yıl içinde yaptığı kampanyalar ve gemi yolculuğunu tercih etmek, fiyatta ufakta olsa tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Bütçeyi etkileyen bir diğer şey ise yapacağınız ek seferler. Güney Kutup noktasına gitmek istiyorsanız 25 bin doları gözden çıkarmanız gerekecek. Bütçenizi, bulacağınız uygun uçak bileti ve tur şirketlerinin dahil paketlerine göre şekillendirmeniz mümkün.

ANLATILMAZ, GİDİLİR

Kolayca ulaşım sağlayıp, binaların arasında gezdiğiniz tüm ülkeleri unutun. Dört bir yanı buzullarla kaplı bu devasa kıtanın üzerinde olmak, sizlere bambaşka bir tecrübe sunuyor.